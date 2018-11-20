AOÇ arazisine yapılan saray, kendi çiftliğini kuruyor: Kümes ve sera planlanmış

Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinin bünyesinde ‘Cumhurbaşkanlığı Çiftlik Yapıları’ adı altında yeni bir planlamaya gidildiği ve bu kapsamda kümes ile seraların kurulacağı ortaya çıktı.

Atatürk Orman Çiftliği arazisine kurulması nedeniyle inşaatına başlandığınından bu yana tartışma konusu olan Cumhurbaşkanlığı’nda bir çiftlik organizasyonuna gidiliyor.

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Cumhuriyet’ten Sinan Tartanoğlu’nun haberine göre, Cumhurbaşkanlığı bahçesine dikilen hurmalar için kışlık ısıtma teşkilatının kurulması konusundaki tartışmalarla ilgili bilgi veren Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan, hurma ağacının Ankara iklim koşullarında ancak bir serada canlı kalabileceğine dikkat çekti. Candan, bunun için Saray yerleşkesi içinde bir sera inşaatının planlamasının Ağustos 2017’de tamamlandığının bilgisini de verdi. Tezcan’ın verdiği bilgilere ‘Cumhurbaşkanlığı Çiftlik Yapıları’ seranın yanında bir de kümes inşaatının planları hazırlandı.

Candan’ın paylaştığı planlara göre Saray’daki seranın toplam kapladığı alan 2 bin metrekareden fazla. Serada 1150 metrekarelik salatalık, biber ve domates alanı bulunuyor. Saksı bitkileri için ise 680 metrekarelik alan ayrılmış. Seranın depo ve teknik alanı ise 224 metrekare. Candan; seranın ve kümesin yapım maaliyetleri ile birlikte içinde kullanılan bitkilerin ve çiçeklerin maliyetlerinin kamuoyu ile paylaşılması gerektiğine dikkat çekti.

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Candan’ın paylaştığı plan resimlerinde seranın yanındaki alanlarda hurma ağacının bir türünün çizildiği görülüyor.

Yüzde 80’i Alman firmadan

Saray’daki bitki çeşitliliği, Cumhurbaşkanlığı teşkilatına hizmet etmeye başladığından bu yana, her bir harcama kaleminde olduğu gibi tartışılıyor. Daha önce Saray’ın ağaç ve bitki tedarikçisinin Alman Lappen firması olduğu ortaya çıkmıştı. Edinilen bilgiye göre Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 2014 yılında Saray’a gönderilen ağaç ve bitki çeşitlerini sormuştu. Lappen firmasından Mimarlar Odası’na gelen yanıta göre; Saray’da kullanılan ağaçların yüzde 80’ini Lappen firması gönderdi.