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Yaramazlara biraz batar!

Anzer balının bu yılki fiyatı bin lira; şimdiden iki ton sipariş edildi

Rize’nin İkizdere ilçesinde, 2 bin 300 rakımlı Ballıköy’de üretilen Anzer balının bu yılki kilo fiyatı bin lira olarak belirlendi. Ağustos sonunda sağımı yapılacak bal için şimdiden iki ton sipariş verildi.

Fotoğraf: DHA

Ballıköy’e bağlı Anzer Yaylası’nda geçen ay, 200 üretici, 2 bin 500 kovanda bal üretimine başladı. Sağımı yapıldıktan sonra tahlil için Hacettepe Üniversitesi’ne gönderilecek olan baldan bu yıl 2.5 tonluk rekolte bekleniyor.

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Balın fiyatı bin lira, polen fiyatları ise 100 gramı 140, 200 gramı 250, 400 gramı 500 lira olarak belirlendi. Şimdiden Türkiye ve dünyanın dört bir yanından 1500’ü aşkın kişi iki tonluk sipariş verdi. Almanya, Fransa, İngiltere, Hollanda, Suudi Arabistan ve İsrail’den de bal siparişi gelirken Türkiye’de sipariş verenlerin başını futbolcular çekiyor.

Taklide karşı önlem alıyorlar

Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Osman Civelek, balın taklit edilmesine karşı önlem aldıklarını ifade ederek şöyle devam etti: “Her yıl bal ambalajlarını değiştiriyoruz. Demir ve kurşun ile ıslak mühürlü bal kavanozları barkod etiketi ile satışa sunuluyor. Balların taklit edilmesinin önüne geçmeyi amaçladık. Bal alanlar kooperatifimizle irtibata geçmeli.”

Anzer Yaylası’ndaki bal üretimi hava şartları ve çiçek florası nedeniyle değişkenlik gösteriyor. Anzer balının solunum hastalıkları başta olmak üzere pek çok hastalığa iyi geldiği belirtiliyor.

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