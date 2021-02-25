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Yaramazlara biraz batar!

‘Anzer balı’na coğrafi işaret

Rize’nin İkizdere ilçesinde üretilen ‘Anzer balı’na coğrafi işaret belgesi verildi.

Fotoğraf: DHA

Anzer balı, ilçedeki 2300-3000 rakımlarındaki Anzer Yaylası’nda üretiliyor.

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Valiliğin açıklamasına göre Osmanlı dönemine ait kayıtlarda da yer alan Anzer balı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün girişimi sonucunda Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edildi.

Vali Kemal Çeber, coğrafi işaretli ürünlerin tarımsal üretimde markalaşma, tanıtım ve reklam ürünlerin değerinin yükseltilmesi gibi konularda pek çok avantaj sağladığını söyledi.

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