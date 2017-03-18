‘Antrenörse antrenör, futbolcuysa futbolcunun başı kesilir’ demişti: Osmanlıspor’un hocası Akçay görevi bıraktı

Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, görevi bıraktığını açıkladı.

Süper Lig’in 25’inci haftasında Kasımpaşa’ya 3-2 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında ayrılık kararını açıklayan Akçay, kulübün gelecek sezonla ilgili planlamayı sağlıklı yapabilmesi adına istifa ettiğini söyledi.

Oyuncularının ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını düşündüğünü belirten 58 yaşındaki teknik direktör, “Bazen bazı şeyleri çok iyi yaptığınız halde istediğiniz sonuçları alamayabilirsiniz. Biz de o dönemleri çok fazlaca yaşadık” dedi.

Ligde son dokuz maçta bir galibiyet

Sezonun ilk yarısındaki başarılı performasını ikinci yarıya taşıyamayan Osmanlıspor, bu yıl ligde oynadığı son dokuz maçta sadece bir galibiyet alabildi.

Avrupa Ligi L Grubu’nu 10 puanla lider tamamlayan ve son 32 turunda Olympiakos’la eşleşen Osmanlıspor, deplasmanda 0-0 berabere kaldığı rakibine rövanşta 3-0 yenilerek turnuvaya veda etti.

‘Antrenörse antrenör, futbolcuysa futbolcunun başı kesilir’

Akçay, Süper Lig’in 22’nci haftasında Başakşehir’e 1-0 mağlup oldukları karşılaşma sonrasında yaptığı açıklamada, “Başı kesilecek antrenörse antrenör, futbolcuysa futbolcunun başı kesilir. Kimse yemek yediği tabağa tükürmemelidir” demişti.