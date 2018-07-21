Antrenör, 13 yaşındaki futbolcuya cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklandı

Mersin’de bir amatör futbol kulübünde antrenörlük yapan M.E., 13 yaşındaki futbolcuyu taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı.
Mersin İmece Haber’in aktardığına göre olay beş ay önce yaşandı.
Amatör futbol kulübünde antrenörlük yapan M.E.’nin, 13 yaşındaki futbolcuya cinsel tacizde bulunduğu iddia edildi.
Taciz, minik futbolcunun takımdan kopuşu ve ablasının farkına varmasıyla ortaya çıktı. Bunun üzerine sporcu durumu ailesine anlattı.
Ailenin şikayeti üzerine harekete geçen polis, antrenörü gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan M.E., nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.