Antartika’dan İstanbul’un dört katı büyüklüğünde buzdağı koptu

Bilim insanları, Antartika’dan İstanbul’un dört katı büyüklüğünde buzdağı koptuğunu duyurdu.

BBC Türkçe’nin haberine göre dev buzulun yüzölçümü altı bin kilometrekare. Bu da, İstanbul’un dört katı büyüklüğünde bir boyuta denk geliyor.

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Uzmanların kopuşunu beklediği buzul çatlağı 10 yıldan uzun süredir takip ediliyordu. Çatlağın kopuşu 2014’ten itibaren artmıştı ve ayrılmanın her an gerçekleşebileceği söyleniyordu.

Bir Amerikan uydusu tarafından görüntülenen ve 200 metreden kalın olan buzdağı, kısa vadede hızla çok uzağa gidemeyecek.

Akıntılar ve rüzgarla deniz ticaret yollarında gemileri tehdit etmesi muhtemel olan buzul, bu duruma engel olmak için gözlemlenecek.

32 bin kilometrekarelik kütleyle karşılaşılmıştı

Kayıtlara geçen en büyük 10 buzul arasında olan ‘Yeni Larsen’ Buzdağı, Antarktika’da görülen en büyük buzdağlarından çok daha küçük. Uydularca gözlemlenen en büyük buzul, 2000 yılında Ross Buz Sahanlığından kopan 11 bin kilometrekarelik B-15’ti. Bu buzdağının parçaları altı yıl sonra bile Yeni Zelanda açıklarından geçiyordu.

1956’da ABD Donanmasına ait bir buzkıranın 32 bin kilometrekarelik bir kütleyle karşılaştığı belirtilmişti. Ancak o dönem uydu teknolojisi olmadığı için, Belçika’nın yüzölçümünden büyük buzdağının kütlesini doğrulamak mümkün olmamıştı.

Larsen C Buz Sahanlığından kopan buzdağları genelde Güney Georgia civarındaki sığ kıta sahanlığında zamanla eriyor.