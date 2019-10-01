Antartika’da 315 milyar tonluk buzdağı koptu

Antartika’nın doğusundaki Amery buz sahanlığından, 1600 kilometre genişliğinde, 210 metre kalınlığında ve 315 milyar ton ağırlığında bir buzdağı koptu. Bilim insanlarının ‘D28’ olarak adlandırdığı dev buz kütlesinin 24-25 Eylül tarihlerinde koptuğu tahmin ediliyor.

Fotoğraf: Kopernik Programı Sentinel-1 uydusu

Bilim insanları, bunun 50 yılı aşkın süredir üretilen en büyük buzdağı dolayısıyla görüntülenen en büyük kopuş olduğunun altını çizerek, “Ancak iklim değişikliğiyle ilintili değil. Normal sürecin parçası” dedi. Kopuş anının Avrupa Uzay Ajansı’na bağlı Kopernik Programı Sentinel-1 uydusu tarafından görüntülendiği belirtildi.

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ABD’li buzulbilimci Helen Amanda Fricker, “Verileri çok çarpıcı ancak buz sahanlıkları için iceberg üretimi çok normal bir şey. Buz sahanlıkları kütleleri arttığı için bir kısmını kaybetmek zorunda. Bu nedenle kopuşlar oluyor” dedi.

Fricker, insanların bu durumun küresel ısınmadan kaynaklandığını düşünüp paniklememeleri gerektiğini vurguladı.