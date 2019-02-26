Antarktika’dan İstanbul büyüklüğünde buzul kopacak

Antarktika’da birbirine yaklaşan iki dev buz sahanlığının yakında çarpışması ve İstanbul’dan büyük bir buzulun kopması bekleniyor.

Kaynak: British Antactic Survey

The Washington Post’ta yer alan habere göre, Antartika Brunt Buz Sahanlığı’nda bir süredir birbirine yaklaşan bir yarık ve bir çatlak birbirine çarptığı anda 1700 kilometrekare büyüklüğünde bir kütle anakıtadan ayrılarak denize açılabilir. İstanbul’un alanı ise 1539 kilometre kare, yani bu kopacak buzuldan daha küçük.

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NASA’nın tahmini gerçekleşirse kıtadan son 100 yıldaki büyük buzul parçası kopacak.

Biliminsanları sadece 100 yıldan biraz fazla bir süredir buz sahanlıklarını inceleyebiliyor, bu yüzden de kopmanın tam olarak ne zaman gerçekleşeceğine ilişkin kesin bir öngörü yok.

