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Yaramazlara biraz batar!

Antalyalı piyango talihlisi 25 yaşında, 1800 lira maaşlı: İlk işi işe gitmemek oldu

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Milli Piyango’nun 61 milyon TL’lik büyük ikramiyesinin çıktığı dört çeyrek biletin Antalyalı talihlisinin kimliği belli oldu.

Fotoğraflar: DHA

Milli Piyango’nun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 61 milyon TL, İstanbul, Ordu, KKTC ve Antalya’ya çıktı. Muratpaşa ilçesi Şarampol Kavşağı’nda seyyar Milli Piyango bayii Havva-Orhan Kostakoğlu çiftinden alınan biletin talihlisinin 15 milyon 250 bin lirasının sahibinin Murat Tokmak olduğu anlaşıdı.

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Evli ve bir çocuk babası

25 yaşındaki Murat Tokmak, Lokman Ecza Deposu’nda altı aydır motosikletle eczanelere ilaç dağıtımı servisi yapıyormuş. Evli ve bir çocuk babası Murat Tokmak 1800 lira maaş alıyordu. 1 Ocak’ta iş yerinde nöbetçi olduğu, ancak o gün ve sonrasında işe gelmediği belirlenen Tokmak’ın, büyük ikramiyeyi de Ankara’da Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nden tahsil ettiği öğrenildi.

Mesai arkadaşları talihlinin Murat Tokmak olduğunu doğrularken, 1 Ocak’tan beri işe gelmediğini ve nerede ne yaptığını bilmediklerini söyledi. Talihlinin arkadaşları, Tokmak’ın bileti yılbaşından birkaç gün önce satın aldığını kaydetti.

Muratpaşa’ya yedi yılda 22 büyük ikramiye çıktı

Antalya’da ‘şanslı ilçe’ olarak nitelendirilen Muratpaşa’ya, son yedi yılda Süper Loto, Sayısal Loto, Şans Topu ve On Numara gibi oyunlardan 22 kez büyük ikramiye çıktı. 2016 ve 2017 Milli Piyango’nun yılbaşı çekilişi büyük ikramiye talihlileri, biletlerini Muratpaşa’dan satın aldı.

Muratpaşa’ya sıkça büyük ikramiyenin çıkması, nüfusun çokluğuna bağlanıyor. Muratpaşa Türkiye’nin en büyük ilçelerinden biri. İlçede yaklaşık 500 bin kişi yaşıyor. Kentte 230 civarında şans oyunları bayisi bulunuyor. İlçeye gezi ve iş için gelenler de gelmişken burada şans oyunu oynuyor. Muratpaşa’yı şanslı görüp diğer ilçelerden, illerden şans oyunu oynamak için gelenler de var.


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