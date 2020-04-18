Antalyalı DJ’den evde kalanları eğlendirmek için konser

Antalya’da DJ Mehmet Çınar, sokağa çıkma yasağı nedeniyle evde kalan komşularını eğlendirmek için evinin terasından şarkılar çaldı.

Fotoğraf: DHA

Konyaaltı ilçesindeki evinin terasına iki dev hoparlör yerleştiren Çınar, sevilen sanatçılardan parçalar çaldı. Komşu apartmanlarda oturanlar da alkışlarla destek verdi. Finalde 10’uncu Yıl Marşı’nı çaldı. Marşı duyup balkonlara çıkan Antalyalılar, Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle marşa eşlik etti. DJ performansı yaklaşık bir saat sürdü.

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“Dışarı çıkamayan komşularıma moral olsun istedim. Güzel parçalar çalarak onları kısa süreli de olsa neşelendirdiğimi düşünüyorum” diyen Çınar, komşularının eşlik etmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.