Antalya’daki Port Akdeniz, Katarlı şirkete 850 milyon liraya satıldı

Global Ports Holding, Antalya Liman İşletmeleri A.Ş.’nin (Port Akdeniz) Katar şirketi QTerminals’a satışının tamamlandığını bildirdi.

Fotoğraf: portakdeniz.com

Holdingin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderdiği açıklamada, QTerminals ile 21 Ekim 2020’de imzalanan anlaşmanın Rekabet Kurumu tarafından onaylandığı anımsatıldı.

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Açıklamada, liman işletmesinin, 140 milyon dolar (1 milyar 33 milyon lira) şirket bedeli belirlenerek Katarlı şirkete bugün itibariyle satışının tamamlandığı kaydedildi.

Açıklamada, şöyle dendi: “Port Akdeniz’in net borç durumu ve borç benzeri kalemlere göre yapılan ayarlamalar sonucu satış bedeli 849 milyon 837 bin 111 TL olarak gerçekleşmiştir. QTerminals toplam bedelin 764 milyon 853 bin 400 TL’lik kısmını peşin olarak ödemiş olup, bakiye 84 milyon 983 bin 711 TL’lik kısmını (ödeme günündeki TCMB döviz ABD Doları alış kuruna tabii tutularak kesinleşecek olan) 2021 yılının son çeyreğinde ödeyecektir. QTerminals’in 2021’in son çeyreğinde yapacağı söz konusu ödemeyle satış bedelinin tamamının elde edilmesinin ardından, GPH satış işlemine ilişkin giderleri ödeyecektir.”