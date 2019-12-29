Antalya’daki ‘Las Tesis’ gösterisine polis engeli

Şili’de feminist kolektif Las Tesis’in başlattığı ve dünyaya yayılan danslı protestoya Antalya’da destek vermek isteyen gruba polis izin vermedi. Grup yalnızca basın açıklaması yapıp dağıldı.
Antalya Kadın Platformu üyesi yaklaşık 100 kadın, Kazım Özalp Caddesi’ndeki Attalos heykeli önünde bir araya geldi. ‘Yaşamak istiyoruz’ yazılı pankart açan kadınlar, Las Tesis’in danslı protesto eylemini yapmak isteyince polis engeliyle karşılaştı.
Eylemciler kadın şiddetine dikkat çeken bir basın açıklaması yapıp erkek şiddeti nedeniyle yaşamını yitiren kadınlara saygı duruşunda bulunarak meydandan ayrıldı.
Grup adına açıklama yapan Devrim Mol, özgürce yaşamak istediklerini ve susmayacaklarını söyledi.
Üç büyük şehirde gözaltı
Şili’deki feminist grup Las Tesis’in 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde yaptığı danslı eylem dünya çapında ses getirmişti.
İstanbul, Ankara ve İzmir’de yapılan ‘Las Tesis danslı protesto eylemi’nde polis gösterilere müdahale etmiş, çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.