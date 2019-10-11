Antalya’daki Kaputaş Plajı’ndan geçecek yol projesi iptal edildi

Antalya 4. İdare Mahkemesi, Kaş’ın Kaputaş Plajı’nın bulunduğu kanyondan geçecek otoban projesine Antalya Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu’nun verdiği izni iptal etti.

Fotoğraflar: DHA

Proje kapsamında Kaş ile Kalkan Mahallesi arasındaki karayoluna alternatif olarak ve Çukurbağ-Ağullu-Pınarbaşı-Gökçeören mahalleleri üzerinden Kalkan’a bağlanacak 28,7 kilometrelik ikişer şeritli bölünmüş karayolu inşaa edilmesi planlanıyordu.

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Antalya Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu projeye izin vermiş, Kaş Turizm ve Tanıtma Derneği ile Peyzaj Mimarlar Odası izne karşı dava açmıştı.

Artı Gerçek’ten Rıfat Doğan’ın haberine göre mahkeme SİT alanı içinde bulunan Kaputaş Plajı’nın üzerinden geçecek alternatif yol projesi için verilen izni iptal etti.

Bilirkişi raporu esas alındı

Bilirkişi raporunda yolun 2 bin 842 metrelik kısmının koruma esaslarına uygunluğunu bozacağı ve planlanan yolun 1. Derece Doğal SİT alanın en uzun kenarından geçerek deniz ve kara tarafını ikiye böldüğü bilgisi yer aldı.

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Projede SİT alanı ve bütünlüğü gözetilmeksizin planlama yapıldığının tespit edildiği raporda şu ifadelere yer verildi: “SİT bütünlüğünün mutlak suretle bozulmasına sebep olacağı kanaatine varılmıştır. Diğer taraftan 1. Derece Doğal SİT alanı içerisinde yapılması planlanan yolun kuzeyinde köy/dağ yolu ve güneyinde sahil yolunun bulunduğu gerçeğinin tespit edilmesiyle bu yolun yapılmasına olanak veren görüş yazısındaki zorunlu hali ortadan kaldırıldığı mütalaa edilmektedir.”

Bölgeye özel bitki türleri tehlike altında

Proje güzergahı üzerinde bölgeye özel endemik tür olan Likya Kaş orkidesi ve Kaputaş Andız otunun çokça bulunduğunun belirtildiği raporda, güzergah değiştirilmezse bu bitkilerin tehlike altına gireceği ifade edildi.