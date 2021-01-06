Antalya’daki Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ‘kayyım rektör’ protestosuna destek verdi

Salgından dolayı okullarına gidemeyen Antalyalı Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, ‘kayyım rektör’ protestosuna uzaktan destek verdi.

Fotoğraf: Arşiv

‘Melih Bolu rektörümüz değildir’, ‘Cinsiyetçi rektör istemiyoruz’, ‘Akademi biat etmez’ gibi sloganların bulunduğu pankartlar taşıyan öğrenciler, Attalos heykelinin önünde toplanıp basın açıklaması yaptı: “Üniversitelerin herhangi bir kişi ya da kuruluşun etki ve baskısına maruz kalmaması ve siyaset aracı olarak kullanılmaması bilimsel ve toplumsal gelişim açısından vazgeçilmezdir.

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Üniversitelerde karar alma yetkisinin demokratik yöntemlerle seçilmiş kurumlarda ve akademik yöneticilerde olması özerklik için şarttır. Rektör, dekan, enstitü müdürü, yüksekokul müdürü, bölüm başkanı gibi akademik yöneticiler atamayla değil, seçimle belirlenmelidir.

Üniversitelerin özerk, anayasal kurumlar olarak akademik programlarını ve araştırma politikalarını öğretim elemanlarınca veya üniversite kurullarınca kararlaştırarak belirlemesi bilimsel özgürlüğün ve yaratıcılığın şartlarındandır.”