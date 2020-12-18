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Yaramazlara biraz batar!

Antalya’da yavru bir kedi, bacakları ve kuyruğu kesilmiş halde ölü bulundu

Antalya’da yavru bir kedi, bacakları ve kuyruğu kesilmiş halde ölü bulundu.

Fotoğraf: DHA

Olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Tesisler Caddesi’nde bulunan sitenin önünde meydana geldi. Sokak hayvanlarını beslemek için evden çıkan hayvansever Fatma Ranta Kahile, bir sitenin ön tarafında kaldırımda, henüz tespit edilemeyen kişi ya da kişilerce bacakları ve kuyruğu kesilerek öldürülmüş kedi yavrusu buldu. Önce hayvan polisini ve daha sonra belediye ekiplerini arayan Kahile, şikayetçi oldu.

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Hayvanlara yapılanlar yüzünden geceleri gözüne uyku girmediğini söyleyen Fatma Ranta Kahile, şöyle konuştu: “Her sabah evimden çıkıp, sokaktaki hayvanları besliyorum. Sabah yine buradaki hayvanları beslemek için geldiğimde kedi yavrusunun kaldırımda yattığını fark ettim.

Yakından baktığımda bacakları ve kuyruğunun olmadığını gördüm. Bunun birileri tarafından özellikle kesilmiş olduğunu tahmin ediyoruz çünkü bir hayvan yapsa belli olur. Bunu yapan insan olamaz. Yeter artık, kötü ellerini hayvanların üzerinden çeksinler.”

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