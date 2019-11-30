Antalya’da yaşayan Rus kadın, erkek arkadaşının evinin balkonundan atlayarak hayatını kaybetti

Antalya’da yaşayan Rus vatandaşı 35 yaşındaki Nadezhda Z., geceyi geçirdiği erkek arkadaşının yedinci kattaki evinin balkonundan atlayarak yaşamını yitirdi.

Fotoğraf: DHA

Nadezhda Z., dün akşam erkek arkadaşı Murat Ö.’nün Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2278 Sokak’taki evinde kaldı.

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İddiaya göre Nadezhda bu sabah 11:00 sıralarında yedinci kattaki dairenin balkonundan kulağında kulaklık ve elinde cep telefonuyla atladı.

Beton zemine düşen ve ağır yaralanan kadına sağlık ekipleri olay yerinde yaklaşık yarım saat kalp masajı yaptı. Nadezhda tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Erkek arkadaşı, ifadesinde, Nadezhda’nın kendisine ‘çok bunaldığını ve artık yaşamak istemediğini’ söylediğini öne sürdü.

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Kadının cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderilirken, polis ise cep telefonunu incelemeye aldı.