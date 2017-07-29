Antalya’da yanında çalıştırdığı çocuğa cinsel istismarla suçlanan esnaf tutuklandı 

+1 Flip WhatsApp Pocket Pin Share Shares 0

Antalya’nın Kemer ilçesinde yanında çalıştırdığı 15 yaşındaki İ.Ç. adlı erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan çay ocağı sahibi Bilal G. tutuklandı.

Kemer merkezle Kiriş Mahallesi arasındaki Çalış tepesi ormanlık alanda önceki gün saat 05.30 sıralarında biri çocuk yaşta iki erkeğin cinsel ilişkiye girdiği ihbarında bulunuldu.

Reklam

Olay yerine giden polis ekiplerin yaptığı sorguda İ.Ç., bir hafta önce Bilal G.’ye ait çay ocağında çalışmaya başladığını ve onun teklifiyle yanlarına içki alarak Çalış tepesine çıktıklarını söyledi.

Bilal G.’nin burada kendisini ilişkiye zorladığını anlatan İ.Ç., tepki gösterdiği patronunun “Bir şey olmaz” diyerek kendisiyle ilişkiye girdiğini öne sürdü.

Polis merkezine götürülen İ.Ç. buradaki sorgusunun ardından ailesine teslim edildi.

Bilal G. ise ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan tutuklandı.