Antalya’da yakalanan havacı yarbayın tanınmamak için yapmadığı kalmamış

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Antalya’da yakalanan ‘FETÖ’ firarisi havacı yarbayın kendisini rehber olarak tanıttığı, tanınmamak için de kilo verip saçıyla sakalını uzattığı ortaya çıktı.

Darbe girişimin gecesi Ankara’da çeşitli yerleri bombalayan pilotları yönlendirmekle suçlanan, ‘Erdoğan’a suikast’ davasının da firari sanığı olan eski yarbay Özcan Karacan dün memleketi Antalya’da yakalanmıştı.

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Karacan’ın yakalanmasına ilişkin detaylar belli oldu.

AA’nın haberine terörle mücadele polisleri, Karacan’ı Muratpaşa ilçesinde bir hafta süreyle fiziki takiple izleyerek yolda yürürken yakaladı.

Karacan’ın eşyalı evi bir aylık peşin para vererek sahte kimlikle kiraladığı, 13 yaşındaki kızıyla birlikte yaşadığı belirlendi. Eski askerin kentteki akrabalarıyla da temas kurmadığı ifade edildi.

Yarbayın aşırı düzeyde kilo verdiği, saçını sakalını uzatıp kaşlarının arasını aldırıp incelttiği tespit edildi. Karaca’nın özel gözlükler kullandığı, ara sıra şapka taktığı, aidatlarını da düzenli olarak ödediği belirlendi.

‘Bir kadın sıklıkla geliyordu’

Karacan’la aynı aparmanda oturan Kerem Çiçek, yarbayın dört aydır daire oturduğunu, kendisiyle sıklıkla sabah ve akşamları karşılaştığını, selamlaştıklarını, şüphe çeken bir davranışını görmediğini belirtti.

Çiçek, şunları anlattı: “Sabahları ‘Günaydın’, akşamları karşılaştığımızda da ‘İyi akşamlar’ derdi. Son olarak dün sabah gördüm. Dışarıdan geldi eve girdi. Ara sıra şapka kullanırdı. Ne iş yaptığını bilmiyordum, 13 yaşlarında kızı vardı. Bir kadın sık sık yanına gidip geliyordu, kız arkadaşı sanıyorduk. ‘Merhaba’dan başka konuşmamız olmadı.”

Çiçek’in bahsettiği kadın da gözaltında alındı.

Kendisini rehber olarak tanıtmış

Yan binada oturan Orhan Oskar da Karacan’ı iki kez balkonda gördüğünü, ismini bilmediğini belirterek, balkonun önünden geçerken selamlaştıklarını aktardı: “Uzun saçlıydı. Balkonunda oturuyordu, ‘Sen ne iş yapıyorsun?’ diye sordum bir keresinde. ‘Turizm acentesinde çalışıyorum, rehberlik yapıyorum’ demişti. Çok konuşmuyordu, nereli olduğunu bilmiyordum.”