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Yaramazlara biraz batar!

Antalya’da seçim ‘provokasyonu’: Kürdistan haritalı sahte seçim bildirisi basıldı

Antalya’da seçime bir hafta kala sahte bildiri bastırılıp dağıtıldı. HDP broşürlerinin görsel tarzıyla hazırlanan ‘Bu bir halk ayaklanmasıdır‘ yazılı bildiride CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve HDP amblemleri kullanıldı.

Fotoğraf: HDP (Arşiv)

Evrensel’den Mahir Doğan’ın haberine göreMetropollerde millet ittifakını destekliyoruz’ denen bildiride Kürdistan haritası bulunuyor.

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‘HDP’yi hedef gösteriyorlar, saldırılara maruz kalıyoruz’

HDP’li Nihat Akkaya, suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Televizyon programlarında ve mitinglerde HDP’nin hedef gösterildiğini söyleyen Akkaya, bunun sonucu olarak parti bina ve seçim ofislerine saldırılar olduğunu ifade etti.

Dağıtılan bildiriyle HDP’nin hiçbir ilgisi olmadığını belirten Akkaya, HDP olarak hiçbir platformda herhangi bir ittifakı destekleyen bir açıklama yapmadıklarını da sözlerine ekledi.

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