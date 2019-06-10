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Yaramazlara biraz batar!

Antalya’da restorasyon skandalı: 800 yıllık kapı ‘yenisiyle’ değiştirildi

Antalya’da tarihi niteliği bulunan Selçuklu dönemine ait Alaaddin Camisi’nin 800 yıllık ‘taç kapısı‘ restorasyon işlemleri sırasında sökülerek yerine ‘yepyeni‘ kapı konuldu.

Fotoğraf: Hürriyet

Hürriyet’ten Ömer Erbil’in haberine göre restorasyon sonrası tarihi kapının sanat şaheseri olarak nitelendirilen bezeme ve motiflerinden pek çoğu artık yok.

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2015 yılında başlanan restorasyon projesinin mimarı Mehmet Emin Yılmaz, tüm duvarların statik incelemesinin yapıldığını, taç kapıdaki taşlardan numuneler alındığını ve sökülerek güçlendirmeye karar verildiğini, nitelikli taşların depoya kaldırıldığını ileri sürdü. 

Tarihi kapı, Prof. Dr. Ahmet Çaycı’nın 1994 yılında yazdığı doçentlik tezinde, Alaaddin Camisi’nin ‘Anadolu Selçuklu sonrası ortaya çıkan ve yeni bir arayış içindeki bölgesel hüviyetteki beyliklerin sanat denemesinin nadir örneklerinden biri’ olarak nitelendirilmişti.


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