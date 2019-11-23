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Yaramazlara biraz batar!

Antalya’da nesli tükenmekte olan Akdeniz Foku görüldü

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Akdeniz foku, Antalya’nın Demre ilçesinde görüldü.

Fotoğraflar: DHA

Akdeniz fokunun yaklaşık 170-180 santim civarında ve 300-350 kilo ağırlığında olduğu tahmin ediliyor.

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Dünyada koruma altında olan Akdeniz foku, daha önce de görüldü.

Üçağız Mahallesi’nde 31 Mayıs günü ortaya çıkan fok, iskelede demirli bulunan yatlar arasında bir süre dolaşıp gözden kayboldu. Bir Akdeniz foku da 23 Haziran günü Kekova’daki Kaleköy önünde bir vatoz balığını parçalarken görüntülendi.

Akdeniz’de yaklaşık 100, dünyada ise 750 kadar Akdeniz fokunun yaşadığı tahmin ediliyor.

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