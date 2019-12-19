Antalya’da müze gezen çocuğu ısıran kazlar, Perge’ye sürgün edildi

Antalya Müzesi’nin bahçesinde beslenen kazlardan biri, ziyarete gelen bir çocuğu kovalayıp ısırdı. Ailenin şikayeti üzerine yedi kaz, Perge Antik Kenti yanındaki özel alana taşındı.

Fotoğraflar: DHA

Antalya Müze yönetimi, güvenlik ve doğal görsellik adına bahçede yedi kaz beslemeye başladı. Ancak kazlardan biri, müzeyi gezen bir çocuğu önce kovaladı, ardından kalçası ve bacağından ısırdı.

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Çocuğun ailesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na şikayette bulundu. Bakanlığın uyarısı üzerine envantere kayıtlı kazlar, müze yönetimi tarafından kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Perge Antik Kenti yanındaki bir arazide korumaya alındı.

Tel örgülerin ardında

Özel bir araçla taşınan kazlar, burada etrafı tel çitle çevrili, antik kent sınırlarındaki beş dönümlük araziye bırakıldı. Sürgün kazlar, burada tavuk, ördek, horoz ve yabani hindilerle birlikte yaşıyor.

Perge Antik Kenti’nin giriş kapısına da ‘Girilmez’ levhası asıldı. Gündüz diğer hayvanlarla bu yeşil alanda serbestçe dolaşan kazlar, geceleri kümeslere alınıyor. Antik kenti ziyarete gelenler tel örgülerin ardından kaz ve diğer hayvanları izleyebiliyor.