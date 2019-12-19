Diken

Yaramazlara biraz batar!

Antalya’da müze gezen çocuğu ısıran kazlar, Perge’ye sürgün edildi

Antalya Müzesi’nin bahçesinde beslenen kazlardan biri, ziyarete gelen bir çocuğu kovalayıp ısırdı. Ailenin şikayeti üzerine yedi kaz, Perge Antik Kenti yanındaki özel alana taşındı.

Fotoğraflar: DHA

Antalya Müze yönetimi, güvenlik ve doğal görsellik adına bahçede yedi kaz beslemeye başladı. Ancak kazlardan biri, müzeyi gezen bir çocuğu önce kovaladı, ardından kalçası ve bacağından ısırdı.

Reklam

Çocuğun ailesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na şikayette bulundu. Bakanlığın uyarısı üzerine envantere kayıtlı kazlar, müze yönetimi tarafından kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Perge Antik Kenti yanındaki bir arazide korumaya alındı.

Tel örgülerin ardında

Özel bir araçla taşınan kazlar, burada etrafı tel çitle çevrili, antik kent sınırlarındaki beş dönümlük araziye bırakıldı. Sürgün kazlar, burada tavuk, ördek, horoz ve yabani hindilerle birlikte yaşıyor.

Perge Antik Kenti’nin giriş kapısına da ‘Girilmez’ levhası asıldı. Gündüz diğer hayvanlarla bu yeşil alanda serbestçe dolaşan kazlar, geceleri kümeslere alınıyor. Antik kenti ziyarete gelenler tel örgülerin ardından kaz ve diğer hayvanları izleyebiliyor.

Reklam

SON HABERLER

Adana’da bir garip soygun: Eski imama ihale üstüne ihale!

Adana Büyükşehir Belediyesi’nin her yıl organize ettiği ‘Altın Koza Film Festivali’nin geçen yılki ihalesinin fahiş fiyatla -bu yılkinden 3 milyon 606 bin lira fazlaya- anlaşmaya bağlandığı ortaya çıktı. 2018’de düzenlenen 25’inci Altın Koza Film Festivali organizasyonunu 8 milyon 400 bin liraya Osmaniye Din Görevlileri Derneği eski başkanı Hacı Aslan Demir isimli yüklenici tarafından aldı. 23-29 Eylül’de düzenlenen organizasyon bu yıl 4 milyon 794 bin liraya AC Prodüksiyon isimli şirkete yaptırıldı.

Uludağ’da kaybolan dağcılar Mert ve Efe’nin cesetleri bulundu

Bursa Uludağ’da, 1 Aralık’ta kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp’ı (37) arama çalışmalarının 17’nci gününde iki ceset bulundu. Cesetlerden birinin üzerinden Sarp’ın kimliği çıktı. Diğer cesedin ise kime ait olduğunun belirlenmesi için kimlik tespit çalışması başlatıldı.

Hablemitoğlu: Devletin bazı karanlık insanları bir şeyler yapıyor; bedel ödüyoruz

Ankara’da, 18 Aralık 2002’de uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu, ölümünün 17’nci yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Eşi Şengül Hablemitoğlu, “Görünmüştür ki devletin bazı karanlık insanları bir yerlerde bir şeyler yapıyorlar, biz de onların verdiği kararların bedellerini ödüyoruz” dedi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...