Antalya’da muhalefet partileri adına hazırlanan sahte broşürlere toplatma

Antalya’da muhalefet partileri adına dağıtılan sahte broşürlerin toplatılmasına karar verildi.
Kimliği belirsiz kişiler, bugün kentte üzerinde CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve HDP’nin logoları ile ‘Kürdistan haritası’ bulunan, ‘Bu bir halk ayaklanmasıdır’ yazan sahte broşürler dağıtmıştı. Partiler broşürler hakkında seçim kuruluna başvurmuştu.
Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Seçim İşleri Başkanı Hasan Bitmez, Muratpaşa 1’inci İlçe Seçim Kurulu’nun broşürler için toplatma kararı verdiğini duyurdu.
Bitmez’in Twitter’dan paylaştığı kararda, bazı vatandaşların Saadet Partisi’nin Muratpaşa’da ve tüm Türkiye’de ittifakta yer almayacak seçime tek başına katıldığı yönünde kurula başvurduğu ifade edildi.
Geçen yıl 24 Haziran’da yapılan genel seçim öncesinde de Ankara’da İYİ Parti, HDP ve CHP adına sahte broşürler dağıtılmıştı.