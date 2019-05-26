Antalya’da makilik alanda yangın

Antalya’nın Finike ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Yangın, yaklaşık üç hektarlık makilik alanda etkili oldu.
Finike’ye bağlı Yuvalı Mahallesi mevkiindeki ormanlık alanda akşam saatlerinde yangın çıktı. Rüzgârın etkisiyle hızlı büyüyen yangın yaklaşık dört futbol sahası büyüklüğünde bir alanda etkili oldu.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerle yangına müdahale edilmeye başlandı.
Yangının kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.