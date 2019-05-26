Diken

Yaramazlara biraz batar!

Antalya’da makilik alanda yangın

Antalya’nın Finike ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Yangın, yaklaşık üç hektarlık makilik alanda etkili oldu. 

Fotoğraf: DHA

Finike’ye bağlı Yuvalı Mahallesi mevkiindeki ormanlık alanda akşam saatlerinde yangın çıktı. Rüzgârın etkisiyle hızlı büyüyen yangın yaklaşık dört futbol sahası büyüklüğünde bir alanda etkili oldu.

Reklam

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerle yangına müdahale edilmeye başlandı.

Yangının kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

SON HABERLER

Kitapların kapaklarına kondurulan madalyalar

Bu dünyanın karmaşası içinde okur elinde bir kitapla bir köşeye çekilmek istiyor ve diyelim ki o anda hangi kitabı seçeceğini bilemiyor. Kütüphaneyi karıştırırken eline geçen kitapların bazılarının kapağında ibareler görüyor: Nobel ödüllü yazar, Man Booker Ödülü kazanmış, Pulitzer Ödüllü vs. Bir bakıma üstün hizmet madalyası almış devlet adamları gibi kapağın çeşitli noktalarına iliştirilmiş bu ibareler kitapları ya da yazarları taltif ediyor, okura belli bir dönemde belli birisinin (muhtemelen bizdeki gibi aynı isimlerden oluşmayan, her seferinde değişen) jüri mensupları tarafından seçildiğini gösteriyor.

‘Sınır’dan yükselen tuhaflığın kokusu

İran asıllı İsveçli yönetmen Ali Abbasi’nin, ‘Let The Right One In’ romanıyla tanıdığımız John Ajvide Lindqvist’in bir öyküsünden uyarladığı ‘Sınır’; fantastik, polisiye, gerilim ve body-horror türleri arasında gezinen, sıradışı bir ‘büyüme öyküsü’. Cannes Film Festivali’nin Belirli Bir Bakış bölümünden ödülle dönen film, altıncı hissi güçlü bir güvenlik görevlisi olan Tina’ya odaklanıyor.

Yazar Müge İplikçi: Bu romanı yazmama yol açan perspektif Suruç’tur

Kendisi dışında hiç kimseden hoşlanmayan, genç insanları uzaylı olarak gören, herkese bir kulp takan bir kadın: Nebiye. Çocuklar, gençler ve yetişkinler için romanlar ve öyküler kaleme alan Müge İplikçi’nin yeni romanı ‘Sil Baştan’ın ana karakteri o. Aynı zamanda mensubu olduğu sosyal sınıfın tüm kötü özelliklerini bünyesinde toplamış bir anti-kahraman. Müge İplikçi ile yeni romanından yola çıkarak toplumun her an değişen dinamiklerini ve üst üste açılan yaralarını konuştuk.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...