Antalya’da makilik alanda yangın

Bu dünyanın karmaşası içinde okur elinde bir kitapla bir köşeye çekilmek istiyor ve diyelim ki o anda hangi kitabı seçeceğini bilemiyor. Kütüphaneyi karıştırırken eline geçen kitapların bazılarının kapağında ibareler görüyor: Nobel ödüllü yazar, Man Booker Ödülü kazanmış, Pulitzer Ödüllü vs. Bir bakıma üstün hizmet madalyası almış devlet adamları gibi kapağın çeşitli noktalarına iliştirilmiş bu ibareler kitapları ya da yazarları taltif ediyor, okura belli bir dönemde belli birisinin (muhtemelen bizdeki gibi aynı isimlerden oluşmayan, her seferinde değişen) jüri mensupları tarafından seçildiğini gösteriyor.