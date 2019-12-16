Antalya’da kız çocuğunu silahla vuran zanlı yakalandı

Antalya’da yol kenarında ağır yaralı bulunan 16 yaşındaki R.A.’yı silahla vurduğu belirlenen 20 yaşındaki H.İ.S. yakalandı.

Fotoğraflar: DHA

Manavgat’ta jandarma ekipleri, 14 Aralık’ta gece yarısı silahla ateş edildiği ihbarının üzerine harekete geçti. Yol kenarında silahla başından ve karnından vurulmuş bir kız çocuğu bulundu.

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Manavgat Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alınan yaralı çocuğun, Antalya Çocuk Esirgeme Kurumu’nda kalan R.A. olduğu tespit edildi.

Durumu ağır olan R.A., Manavgat’taki müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. R.A.’nın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Görgü tanıkları ve çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin H.İ.S. olduğunu belirledi. Takibe alınan H.İ.S., dün akşam Manavgat’ın Eskihisar Mahallesi’nde gözaltına alındı. H.İ.S. sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

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‘Anlık öfke’yle vurmuş!

Olay sırasında H.İ.S.’nin yanında, otomobilde biri kadın iki kişi daha bulunduğu, gözaltına alınan kişilerin, işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı belirtildi. H.İ.S.’nin, ilk ifadesinde, ‘anlık öfkeyle R.A.’yı vurduğunu ve kendisini kimsenin yönlendirmediğini’ söylediği öğrenildi.

R.A.’nın babası Muharrem A., “Kızım hayat doluydu, neşeliydi. Bu cani, kızımı öldürmeye teşebbüs etti. En ağır cezanın verilmesini istiyorum. Kızımın hayati tehlikesi devam ediyor. Antalya’da ameliyat olacak. Ben de Antalya’ya gidiyorum” dedi.