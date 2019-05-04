Diken

Yaramazlara biraz batar!

Antalya’da kadın cinayeti: Beş gün önce bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

Antalya’da dört yıl önce boşandığı eşi Veysel Yat’ın “Benden başkasıyla olamazsın” diyerek bıçakladığı Gülhanım Doğu, beş gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, geçen pazartesi saat 00.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi’nde meydana geldi. Alanya’da oturan ve Muratpaşa ilçesinde yaşayan akrabalarını ziyarete gelen Yat, Doğu’nun başka biriyle evleneceğini öğrendi.

Reklam

Doğu’nun işe geliş gidiş saatleri ile kaldığı evi öğrenen Yat, gece yarısı Kızılarık Mahallesi’ndeki apartmanın önünde beklemeye başladı. Yat, servisten inen Doğu’nun yolunu kesti. Başkasıyla evlenemeyeceğini söyleyerek, “Benden başkasıyla olamazsın” dedi.

Doğu ise oturduğu binaya girmek istedi ancak eski eş yanında getirdiği bıçağı, Doğu’ya art arda sapladı.

Beş bıçak darbesi alan Doğu, özel bir hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Reklam

Olaydan sonra kaçan Veysel Yat ise polis tarafından yakalandı. Yat, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SON HABERLER

Ne okusak: Dört kitap önerisi

Kitap raflarının karşısına geçip “Ne okusam” diye düşünmek gündelik hayatın karmaşasından ve hızından kaçmak için yerinde ve keyif veren bir faaliyet. Ama kitapların çeşitliliği karşısında kararsız kalmamak elde değil. Kabul etmek lazım: Bir kitapta karar kılmak zor iş!

Suriye sınırına komando sevkiyatı

Türk Silahlı Kuvvetleri dün gece Suriye sınır hattına zırhlı personel taşıyıcıları ile komando ve mühimmat sevkiyatı yapmaya başladı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...