Antalya’da kadın cinayeti: Beş gün önce bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

Antalya’da dört yıl önce boşandığı eşi Veysel Yat’ın “Benden başkasıyla olamazsın” diyerek bıçakladığı Gülhanım Doğu, beş gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, geçen pazartesi saat 00.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi’nde meydana geldi. Alanya’da oturan ve Muratpaşa ilçesinde yaşayan akrabalarını ziyarete gelen Yat, Doğu’nun başka biriyle evleneceğini öğrendi.
Doğu’nun işe geliş gidiş saatleri ile kaldığı evi öğrenen Yat, gece yarısı Kızılarık Mahallesi’ndeki apartmanın önünde beklemeye başladı. Yat, servisten inen Doğu’nun yolunu kesti. Başkasıyla evlenemeyeceğini söyleyerek, “Benden başkasıyla olamazsın” dedi.
Doğu ise oturduğu binaya girmek istedi ancak eski eş yanında getirdiği bıçağı, Doğu’ya art arda sapladı.
Beş bıçak darbesi alan Doğu, özel bir hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.
Olaydan sonra kaçan Veysel Yat ise polis tarafından yakalandı. Yat, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.