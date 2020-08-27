Antalya’da iskeleden düşen iki işçi yaralandı: Hayati tehlike devam ediyor

Antalya’da bir binanın cephe boyasını yapan iki işçi, iskele halatının kopması nedeniyle düşerek ağır yaralandı

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

AA’nın haberine göre, Muratpaşa ilçesi Demircikara Mahallesi 1432 sokakta yedi katlı binanın ikinci katında dış cephe boyası yapan iki işçiyi taşıyan iskelenin halatı, henüz belirlenemeyen nedenle koptu.

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Beton zemine düşen işçiler Mustafa Söğütalan ve Kemal Ağıl, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.