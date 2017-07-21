Antalya’da ‘Hero’ tişörtü giyen garson ‘örgüt propagandası’ndan tutuklandı

Antalya’nın Serik ilçesinde ‘Hero’ yazılı tişört giyen garson tutuklandı.
Darbe girişimine dair ‘Erdoğan’a suikast’ davasının sanıklarından biri ‘Hero’ yazılı bir tişört giyerek mahkemeye gelmişti. Sanığın kıyafeti tepki çekerken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, sanıkların tek tip kıyafetle mahkemelere getirilmesini önermişti.
Bugüne dek farklı kentlerde bu tişörtü giyen kişiler gözaltına alınmıştı.
Tutuklama kararı
Belek’teki turizm merkezinde bulunan beş yıldızlı otelde garson olarak çalışan 29 yaşındaki M.S., dün sabaha işe ‘Hero’ yazıılı tişörtüyle geldi. Garson, oteldekilerin ihbarı üzerine gözaltına alındı.
Dolabında bulunan tişörte el konulan M.S., polisteki ifadesinde tişörtün ‘FETÖ’ duruşmalarıyla gündeme geldiğini bildiğini ama önemsemediğini dile getirirken, beyaz tişörtleri çok sevdiğini söyledi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen garson, ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan tutuklandı.
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