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Antalya’da ‘Hero’ tişörtü giydikleri gerekçesiyle gözaltına alınan çift serbest

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Antalya’da üzerinde ‘Hero’ (Kahraman) yazılı tişört giydikleri gerekçesiyle gözaltına alınan üniversiteli çift serbest bırakıldı.

Fotoğraflar: DHA

Darbe girişimine dair ‘Erdoğan’a suikast’ davasının sanıklarından biri ‘Hero’ yazılı bir tişört giyerek mahkemeye gelmişti. Sanığın kıyafeti tepki çekerken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, sanıkların tek tip kıyafetle mahkemelere getirilmesini önermişti.

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Bu olayın ardından, Ankara, Antalya, Sakarya, Elazığ, Eskişehir, Bilecik ve Aydın’da aynı tişörtü giyen kişiler gözaltına alınmış, Ankara’da ‘FETÖ’den yargılanan amcası eski astsubay Halil İbrahim B.’nin duruşmasını izlemeye bu tişörtle gelen Emirhan B. adlı kişi tutuklanmıştı.

‘Yasak olduğunu bilmiyorduk’

Antalya’nın Kepez ilçesinde, sabah saatlerinde bir motosikletin üzerinde giden iki kişinin ‘Hero’ tişörtü giydiği yönünde polise ihbar geldi.

Motosikletin Akdeniz Üniversitesi’ne girdiğini tespit eden polis, her ikisi de 22 yaşında olan iki genci kampus içinde gözaltına aldı.

Gözaltına alınan çiftten Çisem G.’nin Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu’nda, Esen E.’nin de mühendislik fakültesinde okuduğu belirlendi.

Konyaaltı emniyetine götürülen ikiliden Esen E., “Tişörtü Antalya’daki bir alışveriş merkezinde bulunan mağazadan satın aldık. Yasak olduğunu bilmiyorduk” derken, Çisem G. de tişörtü giymenin yasak olduğunu bilmediklerini söyledi.

Haklarında hiçbir kayıt bulunmadığı belirlenen çift, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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