Antalya’da hamamdan ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü

Antalya’nın Serik ilçesinde hamamda çıkan ve ağaçlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Fotoğraflar: AA

AA’nın haberine göre Kayaburnu Mahallesi’nde hamam olarak kullanılan bir binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

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Alevler, rüzgarın etkisiyle yakındaki ağaçlık alana sıçradı.

Kısa sürede yayılan yangına, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığa ait sekiz arazöz ve ekiplerle müdahale edildi.

Ekipler, yerleşim yerlerine yaklaşık 400 metre uzaklıkta devam eden yangını, iki saatlik çalışmanın altından kontrol altına aldı.

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Yangını soğutma çalışmaları devam ederken, 20 dönüm alan içerisindeki hamam, kullanılmayan tek katlı sekiz dükkan ve ağaçlık alan zarar gördü.