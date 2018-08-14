Antalya’da gazeteciye saldırı: Eleştirilerden dolayı maruz kaldım

Antalya’da gazeteci Koray Geçgel, kimliği belirsiz kişilerce saldırıya uğradı. Geçgel, saldırının eleştirileri nedeniyle yapıldığını ancak kimin gerçekleştirdiğini bilmediğini söyledi.

İHA’nın haberine göre Geçgel, dün akşam saat 19.00 sıralarında spor programı yaptığı yerel kanala giderken kanalın adresini soran bir kişi tarafından darp edildi.

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Yere düşen Geçgel’e saldırı devam etti. Saldırgan, çevredeki vatandaşların müdahalesi sonrası kaçtı. Geçgel, kanalına giderek yardım istedi. Gazeteci hastaneye kaldırılırken sağ köprücük kemiğinde ve burnunda kırıklar olduğu tespit edildi.

Geçgel, Demirci Kara Polis Merkezi’ne giderek şikayetçi oldu. Gazeteci, Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi Adli Tıp Kurumu’ndan da rapor aldı.

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Birden yumruklamaya başladı

Geçgel, saldırı anını şu sözlerle anlattı: “Dün akşam saatlerinde televizyon programım için kanalıma gittim. Durakta bir kişi vardı ve bana televizyonun yerini sordu. Ben de söyleyince birden yumruklamaya başladı. Normal bir insan gibi yanına yaklaşmıştım ama yumruklamaya başladı. Ben zaten kendimi kaybettim yere düştüm. Ben yere düştükten sonra da yumruklamış ama ben orasını hatırlamıyorum. Kendimi zorlukla televizyona attım, sonra da hastaneye kaldırdılar. Hastaneden sonra şikayetçi oldum. Şimdi de ikinci raporumuzu bekliyoruz.”

Geçgel, saldırının kasıtlı olarak yapıldığını belirterek Türkiye’de eleştiriye iyi gözle bakılmadığını dile getirdi.

Gazeteci şunları kaydetti: “Yapılan eleştirilere karşı tahammülsüzlük var. Bu eleştirilerden dolayı saldırıya maruz kaldım ama ne taraftan geldiği belli değil. Birisi resmen pusu kurmuş.”

‘Münferit saldırı değil’

Geçgel, Diken’e gönderdiği e-postada, saldırganı tanımadığını ve herhangi bir kişiyle husumetinin olmadığını ifade etti.

Son dönemlerde Antalyaspor yönetimine karşı yaptığı eleştirilerle bazı kesimin tepkilerini aldığını söyleyen Geçgel, Antalyaspor Kulübü Başkanı Cihan Bulut’un da zaman zaman ithamlarıyla karşı karşıya kaldığını dile getirdi.

Yaklaşık 10 gün önce yapılan bir telefon görüşmesinden bahseden Geçgel, şunları anlattı: “Cihan Bulut, ilk olarak benim spor arabamın olup olmadığını sordu, sonrasında da benim birilerinin direktifiyle hareket ettiğimi iddia ederek patronumla bu konuda görüşme yaptığını söyledi. Ben de kendisine böyle bir şeyin olamayacağını ve doğru bildiklerimi kamuoyuyla paylaştığımı söyledim. Bu konuyu gerek sosyal medyadan gerekse televizyon kanalında dile getirdim. Sonrasında da sahte hesaplardan saldırıya geçildi. Sonrasında da bu olay yaşandı. Saldırının arkasında kimlerin olduğunu bilmiyorum ancak bu olayın münferit bir saldırı olduğunu düşünmüyorum.”

‘Tüm gazetecilere yapıldı

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Antalya Şubesi de gazeteciye destek açıklaması yayınladı.

Açıklamada şöyle dendi: “Bu saldırılar mesleğini icra eden arkadaşları yıldırmayacaktır. Bu saldırı tek Koray Geçgel’e değil bütün gazetecilere yapılmıştır. Bu noktada güvenlik güçlerimize olan güvenimizin altını çizerek, sorumlu ya da sorumluların bir an önce bulunup adalete teslim edilmesini bekliyoruz. Bu olayın sonuna kadar takipçisi olacağız.”