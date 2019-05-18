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Yaramazlara biraz batar!

Antalya’da gazeteci Özyol’a saldıranlardan biri MHP ilçe başkanının şoförü çıktı

Antalya’da gazeteci İdris Özyol’a saldıran üç şüpheli yakalandı. Üç saldırgandan birinin, MHP Muratpaşa İlçe Başkanı Talu Bilgili’nin şoförü olduğu ortaya çıktı.

Fotoğraf: Evrensel

15 Mayıs günü çalıştığı Akdeniz’de Yeni Yüzyıl Gazetesinden mesai çıkışında Özyol’a saldıran üç kişi gazeteciyi yumruk ve tekmelerle darp ederek başından ve göğsünden yaralamıştı. 

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Özyol sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı: “Saldırganlar yakalandı. Adres, bizim en baştan beri söylediğimiz yer çıktı. O kadar rahat, kendilerinden hesap sorulmayacağından o kadar eminler ki, saldırıdan sonra caddenin karşısına geçip MHP Muratpaşa ilçe başkanlığına gitmişler. Kamera kayıtlarında görülen 3 saldırgandan kot gömlekli olan kişinin de, ‘ben azmettirmedim, saldırtmadım, ilgim yok’ diye açıklama yapan MHP Muratpaşa İlçe Başkanı Talu Bilgili’nin şoförü Taner Canatek olduğu belirlendi.”

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