Antalya’da ‘FETÖ’ soruşturması: 36 askeri personel gözaltında

Antalya Emniyet Müdürlüğü’nün açıklamasına göre ‘FETÖ’/‘PYD’nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda aralarında 30’u muvazzaf askerin de bulunduğu 36 şüpheli gözaltına alındı.
Antalya emniyetinden yapılan açıklamada, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde 22 ilde ‘FETÖ’/‘PDY’nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 30’u muvazzaf 36 askeri personel gözaltına alındı.
Açıklamada, şüphelilerden ikisinin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, dördünün Sahil Güvenlik Komutanlığı ve 30’unun Jandarma Genel Komutanlığı personeli olduğu belirtildi.
Adliyeye sevk edilen altı askeri personelin çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandığı, diğer şüphelilerinse emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.