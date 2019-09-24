Antalya’da engelli kadın evinde bıçaklanarak öldürüldü

Antalya’da 10 yaşındaki oğlu ile oturan ortopedik engelli İnan B. (45), evinde göğsünden bıçaklanarak öldürüldü.

Evde yapılan incelemede kapının zorlanmadan açıldığı, evdeki LCD televizyonun ise verandanın altına bırakıldığı tespit edildi.

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Evde arbede izine rastlamayan polis, çevredeki otluk alanda uzun süre suç aletini aradı, ancak sonuç alınamadı.

Polis, cinayet sırasında başka bir odada uyuyan çocuğun gürültüyü duymaması için katil ya da katiller tarafından kapısının kapatıldığını da belirledi.

İnan B.’nin oğlu Y.B, polise verdiği bilgide annesinin babası Mehmet B. ile ayrı yaşadığını söyledi. Çocuk, televizyonun ise amcası H.B. tarafından dışarı çıkarıldığını belirtti.

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Bunun üzerine polis ekipleri H.B.’yi gözaltına aldı.

Polis, İnan B.’nin Isparta’da olduğu belirlenen eşi Mehmet B.’ye de ulaşmaya çalışıyor.