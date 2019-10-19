Diken

Yaramazlara biraz batar!

Antalya’da elektrikli bisiklet şarampole yuvarlandı: Beş yaşındaki kız öldü

Antalya’nın Kemer ilçesinde, kontrolden çıkan çıkan elektrikli bisikletin şarampole yuvarlanması sonucu beş yaşındaki Maria Sugrobova yaşamını yitirdi.

Fotoğraflar: DHA

Kemer ilçesinde tatil yapan Rus Dmitry Sugrobov, eşi 38 yaşındaki Ekaterina Sugrobova, 10 yaşındaki oğlu Aleksey Sugrobov ve beş yaşındaki kızı Maria Sugrobova, kiraladıkları üç kişilik elektrikli bisikletle Göynük Kanyonu’na gezmeye gitti. 

Reklam

Dmitry Sugrobov’un kullandığı bisiklet, kanyon yolunun ikinci kilometresinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Bisikletin üzerinden savrulan beş yaşındaki çocuk başını kayalara çarparak ağır yaralandı.

Durumu ağır olan kızını kucaklayarak yola kadar taşıyan Dmitry Sugrobov’u yoldan geçen bir sürücü alarak hastaneye götürdü.

Beş yaşındaki kız hastanedeki tüm müdahalelere rağmen yaşamın yitirdi.

Reklam

SON HABERLER

NYT: Trump Kürtlere ihanet ederek Erdoğan’a beklenmedik bir hediye verdi

Amerikan New York Times (NYT) gazetesi, başyazısında ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’den çekilme kararını ‘Kürtlere ihanet’ olarak değerlendirdi: “Bu, hem Suriyeli Kürtleri ölümcül düşmanı olarak gören (Cumhurbaşkanı Tayyip) Erdoğan’a, hem de (Suriye Devlet Başkanı Beşar) Esad ve patronları Ruslar ve İranlılara verilen beklenmedik bir hediyeydi.”

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...