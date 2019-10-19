Antalya’da elektrikli bisiklet şarampole yuvarlandı: Beş yaşındaki kız öldü

Antalya’nın Kemer ilçesinde, kontrolden çıkan çıkan elektrikli bisikletin şarampole yuvarlanması sonucu beş yaşındaki Maria Sugrobova yaşamını yitirdi.

Fotoğraflar: DHA

Kemer ilçesinde tatil yapan Rus Dmitry Sugrobov, eşi 38 yaşındaki Ekaterina Sugrobova, 10 yaşındaki oğlu Aleksey Sugrobov ve beş yaşındaki kızı Maria Sugrobova, kiraladıkları üç kişilik elektrikli bisikletle Göynük Kanyonu’na gezmeye gitti.

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Dmitry Sugrobov’un kullandığı bisiklet, kanyon yolunun ikinci kilometresinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Bisikletin üzerinden savrulan beş yaşındaki çocuk başını kayalara çarparak ağır yaralandı.

Durumu ağır olan kızını kucaklayarak yola kadar taşıyan Dmitry Sugrobov’u yoldan geçen bir sürücü alarak hastaneye götürdü.

Beş yaşındaki kız hastanedeki tüm müdahalelere rağmen yaşamın yitirdi.