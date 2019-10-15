Antalya’da eğitim uçağı düştü

Antalya’nın Manavgat ilçesinde eğitim uçağı kalkış sırasında pistten çıktı. Burnu yere sürten uçağın pilotu ve yanındaki öğrencisi yara almadan kurtuldu.
Kaza, Ulualan mevkisinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Cessna tipi tek motorlu TC-AEZ kuyruk numaralı eğitim uçağı kalkış sırasında pistten çıktı, burnu yere sürtündü.
Uçakta hasar meydana gelirken, pilot Selim Polat ile yanındaki Ersin Bilen yaralanmadı. Polat ve Bilen tedbir amacıyla hastaneye götürüldü.
Manavgat’ta geçen haziran ayında ve geçen yıl ekim ayında iki eğitim uçağı düşmüş, iki kazada dört kişi ölürken, bir kişi yaralanmıştı.