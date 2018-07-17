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Yaramazlara biraz batar!

Antalya’da Dünya Kupası cinayeti: Rus taraftar, Hırvatları tutan turisti öldürdü

 

Antalya’da bir Rus turist, Dünya Kupası’nda oynanan Rusya-Hırvatistan maçında Hırvatistan’ı desteklediği için Ukraynalı turisti öldürdüğü gerekçesiyle tutuklandı.

Hırvatistan, turnuvada ilk kez kaldıkları finalde Fransa’ya kaybetmişti. (Fotoğraf: Reuters)

Rusya ile Hırvatistan, Rusya’daki turnuvada 7 Temmuz’da karşılaştı. Penaltılara giden maçı Hırvatlar kazandı.

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Otelde maç izleyen 30 yaşındaki Rus turist A.P., Hırvatların gollerine sevinen 57 yaşındaki Ukraynalı Andrey Sova’yla tartıştı. Çıkan kavgada ağır yaralanan Sova, 14 Temmuz’da yoğun bakımda hayatını kaybetti.

Rus turist A.P. ise gözaltına alındı ancak yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrolle serbest bırakıldı. Turist, Alanya başsavcılığının itirazı üzerine dün yeniden gözaltına alınarak tutuklandı.

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