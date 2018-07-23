Antalya’da dokuz saatlik orman yangını: 60 futbol sahası büyüklüğündeki alan kül oldu

Antalya’da dokuz saat süren orman yangınında yaklaşık 50 hektar (60 futbol sahası) büyüklüğündeki alan küle döndü.

Aksu ilçesindeki Yurtpınar Mahallesi’ne bağlı Kurşunlu mevkiinde dün öğle saatlerinde yangın çıktı. Çevrede oturanların ihbarı üzerine yangın noktasına itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Alevlere iki uçak ve yedi helikopterle havadan, 40 arazöz ve dört dozerle karadan müdahale edildi. Yangın vatandaşların seralarına da sıçradı.

Zaman zaman kontrole alınan ancak rüzgar nedeniyle yeniden başlayan yangına vatandaşlar da kovalarla su taşıyarak müdahale etti. Bazı noktalarda ise evler yandı.

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Yaklaşık dokuz saat süren yangında seralar ve bazı evlerle birlikte 50 hektar alan zarar gördü. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, 22 Temmuz’u 23 Temmuz’a bağlayan gece yangının tamamen kontrole alındığını bildirdi.

Yangının yeniden başlama ihtimaline karşı ekipler sabaha kadar soğutma çalışmalarını sürdürdü.