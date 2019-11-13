Antalya’da denize girenlerin ‘elektrik çarpması’ şikayeti incelendi; ‘knidiler’in yaptığı ortaya çıktı

Antalya’nın Konyaaltı sahilinde denize giren bazı kişilerin elektrik akımına kapıldıkları iddiasından sonra yapılan incelemelerde, elektrik çarpmasına benzer etkiye, ‘knidi’ isimli bir tür canlının neden olduğu ortaya çıktı.

Fotoğraflar: DHA

Bazı kişiler sosyal medyadaki paylaşımlarıyla Konyaaltı sahilinde denizde elektrik akımı olduğunu ve çarpıldıklarını iddia etti. Bu kişiler, balık avlamak isteyenlerin denize elektrik verdiğini ileri sürerek, yetkililere çağrıda bulundu.

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Denizden aynı şikayetle çıktığını belirten bir kadın, vücudundaki şişliklerin fotoğraflarını Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu’na gönderdi. Prof. Dr. Gökoğlu, fotoğrafı gönderen kadının “Vücudumda acı duyuyor, yanma ve kaşıntı yaşıyorum” dediğini söyledi. Bugünlerde yaptıkları dalışlarda aynı durumu kendilerinin de yaşadığını belirten Prof. Dr. Gökoğlu, bölgede Su Ürünleri Topluluğu üyeleri ile denize dalarak, elektrik çarpmasının neden kaynaklandığını tespit etmeye çalıştı.

Su yüzeyinde görünmüyorlar

Korkmaya gerek olmadığını, insanların rahatlıkla denize girebileceğini söyleyen Gökoğlu, şu şekilde konuştu: “Cnideria (knidiler) sınıfından olan bu canlılar, ‘knidosist’ denen özel hücrelerden fırlatılan yakıcı ipliklerle avlarını uyuşturan ve daha sonra yutan, türleri içine alan bir şube, yakıcı kamçılılar, haşlamlılar, ısırgan hayvancıklardır. Bu canlılar genellikle zincir veya bir tespih gibi görünmektedir. Çoğunluğu şeffaf ve iplik gibi oldukları için su üstünden görünmezler. Genellikle bahar ve sonbahar aylarında görülürler. Çoğalmaları da genellikle bu dönemlerde olmaktadır.”

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Amonyak ve alkol sürülmesi faydalı olur

Knidilerin etkilediği yerlere amonyak veya alkol sürülmesinin faydalı olacağını belirten Prof. Dr. Gökoğlu, bu dönemlerde denize tişörtle girmenin iyi olacağını dile getirdi. Aynı zamanda bu canlıların dokundukları yerlerde şok etkisi yarattıklarını, kaşıntı ve yanmaya sebep olduklarını anlattı. Gökoğlu, “İnsanların çoğu bunun elektrik çarpması olduğunu düşünüyor ama nedeni bu canlılar, korkmaya gerek yok. İlkbahar ve sonbaharda denizde yoğun şekilde görülebilir. Ancak rahatlıkla insanlar denize girebilir, korkulacak bir durum söz konusu değil” dedi.