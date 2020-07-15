Antalya’da deniz dibinden maske, eldiven, cep telefonu, kurşun, tavla zarı çıktı

‘Corona’ salgınıyla beraber plastik ürünlerin, maske ve eldivenlerin kullanımı arttı ancak Antalya’da denizin dibinden maske, eldiven, cep telefonu, kurşun gibi maddeler çıkıyor. Dünya Doğayı Koruma Vakfı’nın (WWF) Haziran 2019 raporuna göre Akdeniz’e en çok plastik Türkiye’den atılıyor.

Fotoğraf: BBC

BBC Türkçe’den Çağıl Kasapoğlu, “Türkiye’de deniz kirliliği” konusuyla ilgili, Antalya açıklarında su altındaki kirliği görüntülediği kısa belgeseli ‘Only One World Left’ ile tek kullanımlık atıkların denizlere verdiği zarara dikkat çeken film yapımcısı ve sosyolog Alican Abacı ile konuştu.

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‘Hayalet ağlar ve misinalar da su altı canlılarına zarar veriyor’

Kimi zaman tüketicilerin bilinçsizliği, kimi zaman da rüzgar ve yağmurlarla bu atıkların sulara karıştığı belirtilirken, Abacı tek kullanımlık ürünlerin yanı sıra; hayalet ağlar ve misinaların da su altı canlılarına zarar verdiğini söyledi.

Abacı, su altındaki yaşamla ilgili çalışmalarını Antalya’daki dalış akademisinden eğitmenler ile birlikte yürüyüyor.

Çevreci dalgıçlar, deniz kirliğine dikkat çekmek için Antalya kıyılarında da su altı temizliği yapıyor. Dalış eğitmeni İsa Alemdar, su altına en çok petrol ve petrol benzeri ürünler gördüklerini ve doğada kaybolmalarının çok zor olduğunu söylüyor.

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‘Tıbbi atık konteynerleri oluşturuldu’

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Antalya Koordinatörü ve Antalya Belediyesi Çevre Kurulu üyesi Lokman Atasoy da deniz kirliliğine karşı belediye olarak tıbbi atık konteynerleri oluşturulduğunu ve kıyılara, plajlara yerleştirildiklerini ifade etti.

Çevreci dalış eğitmeni Yıldız Alemdar da halkın atıklar konusunda bilinçlenmesi gerektiğinin önemine dikkat çekiyor. Alemdar, “İnsanlar bireysel olarak bir şeyler değiştirir, devlet de yasal zorunluluk getirirse umut ediyorum, gelecek bizim çocuklarımız için biraz daha aydınlık olabilir” diyor.

Akdeniz’e en çok plastik atık Türkiye’den

Dünya Doğayı Koruma Vakfı’nın (WWF) Haziran 2019 raporuna göre Akdeniz’e en çok plastik Türkiye’den atılıyor.

Rapora göre Türkiye’den günde 144 ton, İspanya’dan günde 126 ton, İtalya’dan da günde 90 ton plastik denize atılıyor.

WWF, Nisan 2020 raporunda pandemiyle birlikte artan tek kullanımlık ürün atıklarıyla ilgili şu uyarıyı yaptı:

“Kullanılan maskelerin yalnızca yüzde 1’i doğru çöpe atılmaz ve doğaya karışırsa bunun sonucunda her ay yaklaşık 10 milyon maske çevreyi kirletebilir. Her maskenin dört gram ağırlığında olduğu düşünüldüğünde, bu doğaya 40 bin kg plastiğin karışmasıyla sonuçlanabilir.”