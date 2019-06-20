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Yaramazlara biraz batar!

Antalya’da caretta caretta tüfekle vurularak öldürüldü

Antalya’nın Belek sahilinde tüfekle vurulmuş, 30-40 yaşlarında olduğu tahmin edilen, bir caretta caretta türü kaplumbağa ölüsü bulundu.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Mayıs ayı itibariyle yumurta bırakmaya başlayan caretta carettalar’ın bu dönemi temmuz ayı sonlarına kadar devam edecek.

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Yumurtalarının korunması için bir yandan çalışmalar yürütülürken, diğer taraftan birçok yuva alanından acı haberler geliyor.

Bu yıl Çıralı, Olimpos ve Mavikent sahillerinde yaklaşık 2.5 ayda toplam dokuz yetişkin caretta ve yeşil deniz kaplumbağası ölüsü bulundu.

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