Antalya’da iş bulamayan yurttaş kendini yakmak istedi

Antalya’da büyükşehir belediyesine ve valiliğe iş için başvuruda bulunduğunu ancak reddedildiğini söyleyen bir yurttaş, üzerine benzin dökerek kendini yakmak istedi.

Sendika.org’un haberine göre yüzde 40 engelli raporu olan 44 yaşındaki M.N.Y., işsiz olduğunu söyleyerek kendini yakmak istedi. Yüzüncü Yıl Bulvarı’ndaki yaya üst geçidinin en uç noktasına çıkan yurttaşın aşağıya atlayacağını söylemesi üzerine polis, itfaiye ve 112 ekipleri olay yerine geldi.

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Ekiplerin olay yerine gelmesi üzerine M.N.Y., üzerine benzin döktü ve iş verilmediği için kendini yakacağını söyledi.

Vali Münir Karaloğlu ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in olay yerine gelmesini isteyen işsiz yurttaş, telefonla görüştüğü polis müdürü tarafından kendini yakmamaya ikna edildi.