Antalya'da Cuma A. adlı erkek, geçen yıl 8 Mart'ta boşandığı eşini dün akşam pompalı tüfekle öldürdü.

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Antalya’da bir adam geçen yıl bıçaklayıp boşandığı eşini pompalı tüfekle öldürdü

 

Antalya’da Cuma A. adlı erkek, geçen yıl 8 Mart’ta boşandığı eşini dün akşam pompalı tüfekle öldürdü.

Manavgat ilçesindeki Örnek Mahallesi’nde yaşayan Cuma A., şiddet uyguladığı ve bıçakla saldırdığı 42 yaşındaki Aynur Özallı’dan 8 Mart 2016’da boşandı.

Cuma A., dün akşam Özallı’nın kızının oturduğu apartmana gelerek eski eşini bekledi. Cuma A., apartmana gelen Özallı’ya pompalı tüfekle ateş açarak kaçtı.

Fotoğraf: DHA

Sağlık ekipleri Özallı’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Çok sayıda fişek bulunurken, Cuma A. aynı gece polise teslim oldu.

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