Antalya’da bir adam geçen yıl bıçaklayıp boşandığı eşini pompalı tüfekle öldürdü

Eski MHP’li Sinan Oğan, geçen hafta bir konuşması sırasında saldırıya uğramasını “Hiçbir ülkücü işini yarım bırakmaz” sözleriyle değerlendiren MHP lideri Bahçeli’ye ‘tetikçi’ benzetmesinde bulundu: “AKP’nin ‘Evet’i için tetikçilik yapanlarla yarın yüz yüze bakacağız, baş başa kalacağız. Bugün yaptığınız işler yarın sizi utandırmasın.”