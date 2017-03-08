Antalya’da bir adam geçen yıl bıçaklayıp boşandığı eşini pompalı tüfekle öldürdü

Antalya’da Cuma A. adlı erkek, geçen yıl 8 Mart’ta boşandığı eşini dün akşam pompalı tüfekle öldürdü.
Manavgat ilçesindeki Örnek Mahallesi’nde yaşayan Cuma A., şiddet uyguladığı ve bıçakla saldırdığı 42 yaşındaki Aynur Özallı’dan 8 Mart 2016’da boşandı.
Cuma A., dün akşam Özallı’nın kızının oturduğu apartmana gelerek eski eşini bekledi. Cuma A., apartmana gelen Özallı’ya pompalı tüfekle ateş açarak kaçtı.
Sağlık ekipleri Özallı’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Çok sayıda fişek bulunurken, Cuma A. aynı gece polise teslim oldu.