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Yaramazlara biraz batar!

Antalya’da avokado hırsızlığı: İki kişi tutuklandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde avokado hırsızlığıyla ilgili gözaltına alınan üç şüpheliden ikisi tutuklandı.

Fotoğraf: Reuters

AA’nın haberine göre Jandarma, Mustafa Boz’a ait, Kestel Mahallesi’ndeki bahçeden yaklaşık bin adet avokado çalınması üzerine çalışma başlattı.

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Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kimliklerini belirlediği M.K., A.A. ve A.B.’yi adreslerinde yakaladı. 

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.A. savcılık talimatıyla serbest kaldı, M.K. ve A.B. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İ.H.Ö. isimli kişiyi yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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