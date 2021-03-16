Babası, annesi ve ablasını öldürüp intihar etti

Antalya’da bir kişi, annesini, babasını ve ablası öldürmesinin ardında intihar etti.

Soldan sağa: Gamze, Gülsen ve Muzaffer Gider (DHA)

Muratpaşa ilçesinde Güzeloba Mahallesi’ndeki bir sitede yaşayan yakınlarından haber alamayan yakınları, dün akşam saat 22:00 sıralarında eve gitti. Ancak kapı açılmayınca polis çağırıldı.

Reklam

Polis balkon kapısını kırıp girdiği villada 73 yaşındaki Muzaffer Gider, 65 yaşındaki eşi Işık Gülsen Gider ve 45 yaşındaki çocukları Mustafa ve Gamze Gider’in silahla öldürüldüğünü belirledi.

Mustafa Gider’in tüm ailesini pompalı tüfekle başından vurup öldürdükten sonra intihar ettiği belirlendi. Babanın cesedi birinci katta, diğer aile üyelerinin cesetleri ise zemin katta bulundu.

Mustafa Gider’in psikolojik sorunları olduğu ve çevresine yaklaşık 150 bin lira borcu bulunduğu öne sürüldü. Cenazeler otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.