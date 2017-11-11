Antalya’da 90 yılla yargılanan istismar sanığı erkek serbest bırakıldı

Antalya’da 10 yaşındaki kız çocuğunu istismar ettiği suçlamasıyla 90 yıl istemiyle yargılanan 44 yaşındaki erkek serbest bırakıldı.

Geçen mayısta turneden dönen müzisyen anne F.Y., Muratpaşa ilçesindeki evlerinde anneannesine bıraktığı 10 yaşındaki kızının mutsuz olduğunu görünce nedenini sordu.

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Çocuk, kendisine ders çalıştıran sitenin apartman görevlisi 44 yaşındaki A.Ö.’nün üç defa kez cinsel istismarına maruz kaldığını söyledi.

Şikayet üzerine gözaltına alınan iki çocuk babası A.Ö. tutuklandı. Adli tıp raporuna göre de çocuğa tecavüz edildiği kesinleşti.

90 yılla yargılanıyor

A.Ö.’nün Antalya 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘çocuğun zincirleme nitelikli cinsel istismarı’, ‘cinsel amaçlı çocuğu zorla hürriyetten yoksun kılma’ ve ‘tehdit ve kasten yaralama’dan 90 yılla yargılanmasına başlanıldı.

Mahkeme, istismarın gerçekleştiği söylenen günlerde, aynı zamanda bir otelde de çalışan adamın oturduğu apartmana giriş-çıkışının olmadığını tespit etti.

Beş ay üç gün tutuklu kalan A.Ö. adli kontrolle serbest bırakıldı.

‘Raporla kesinleşti’

Anne F.Y. şunları söyledi: “Birden fazla taciz olmuş, en son tecavüz olmuş. Tecavüz raporlarla kesinleşti. Kızımın ifadesinde söylediği tarihler, aşağı yukarı yani kesin değil. Adli tıp kurumu raporu, tecavüzün o tarihlerde yapıldığını kesinleştirdi. Bu eylemi yapan kişi tutuksuz yargılanıyor ve buna yasal olarak itiraz edemiyorum. Sanık tutukluğuna itiraz edebiliyor ama ben tutuksuzluğuna itiraz edemiyorum. Ortada başka şüpheli yok. Olaydan sonra mahalleden taşındık. Kızım psikolojik destek alıyor. Dışarıda benzer birini görüncü çığlık çığlığa bağırıyor. Ben hangi adalete inanayım? İçim yanıyor, dayanılacak bir şey değil. Bunu atlamayacağız, bu geçmeyecek. Kızımın bu adamın serbest kaldığından haberi yok.”