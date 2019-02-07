Antalya’da 57 mahkum gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Antalya’da, Elmalı Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda dün akşam yemeğinden sonra rahatsızlanan 57 mahkum, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Fotoğraf: DHA

Bazı mahkumlarda bulantı, kusma ve karın ağrısı şikayetlerin görülmeye başlanması üzerine, 57 mahkum ambulanslarla Elmalı, Korkuteli ve Antalya’daki hastanelere sevk edildi.

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Acil serviste tedavileri tamamlanan mahkumlar, taburcu edildi.

Elmalı Başsavcısı Suphi Abikoğlu, “Mahkumlar gece hastanede gözetim altında tutuldu. Bugün tedavileri tamamlanarak hepsi taburcu edildi. Sağlık durumları iyi” dedi.

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Abikoğlu, hem yemeklerden, hem de sudan örnekler alınarak incelenmek üzere Antalya’daki laboratuvara gönderildiğini, konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğünü vurguladı.