Antalya’da 2019 bilançosu: 193 yangında 302 futbol sahası büyüklüğünde alan yandı

Türkiye’nin en geniş orman sahasının bulunduğu Antalya’da bu yılki orman yangınlarında 233 hektar (yaklaşık 302 futbol sahası) büyüklüğünde bir alan küle döndü.

Fotoğraf: DHA

Antalya’da 1 milyon 146 bin 62 hektar ormanlık alan var. Bu yıl şimdiye kadar 193 yangın çıktı.

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Yangınların 109’unun nedeni bilinmezken, 30’u yıldırım düşmesi, 28’i ihmal ve dikkatsizlik, 21’i kasıt, beşi de kaza sonucu çıktı.

Kentte yalnızca Elmalı ve Korkuteli ilçelerinde yangın çıkmadı. En çok orman yangını çıkan bölge, 37 yangınla Antalya merkez olarak kayda geçti.

Yangınlarla, 98 arazöz, 30 su ikmal aracı, 14 dozer, dört helikopter, 786 yangın işçisi, 150 teknik eleman, 350 memur ve 48 gözetleme kulesiyle mücadele edildi.