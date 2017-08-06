Antalya’da 20 kedi yavrusu başları ezilmiş ve zehirlenmiş halde bulundu

Share Flip WhatsApp +1 Pin Pocket Shares 0

Antalya’da zehirlenmiş ve kafası ezilmiş halde 20 yavru kedi bulundu.

Fener mahallesindeki Tekelioğlu caddesindeki bir sitenin bahçesinde sabah saatlerinde, başları ezilmiş halde çok sayıda ölü kediyle karşılaşıldı.

Reklam

Kedileri beslemeye çıkan Sevda ve Şeref Özcan çifti, kedileri görünce durumu Antalya Barosu Hayvan Hakları Koruma Kurulu Başkanı Alev Ersan’ı aradı.

Zehirlenen iki kedi de Lara Hayvan Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı.

Avukat Ersan, şu bilgiyi verdi: “Süt emen yavruların başları ezilmiş, diğer yavrular da zehirlenmiş. Olayla ilgili daha önce Sevda ve Şeref Özcan’a saldıran bir kişiden şüpheleniyoruz. Hayvan Hakları Kurulu olarak suç duyurusunda bulunacağız.”