Antalya’da 2 bin 400 yıllık Likya mezarı bulundu

Antalya’da bir arazide iş makinesiyle kazı yapılırken 2 bin 400 yıllık Likya mezarı bulundu.

Demre ilçesinde bulunan Köşkerler Mahallesi’ndeki Dere mevkiinde iş makinesiyle yükseltme çalışması yapılırken, dört metre derinde bir kayaya rastlandı.

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İş makinesi operatörü durumu arazi sahibi Nuri Bilgiç’e bildirdi. Bilgiç kayanın tarihi eser olduğundan şüphelenince jandarmayı aradı.

Jandarmanın haber vermesiyle araziye giden Likya Uygarlıkları Müzesi Müdürü Nilüfer Sezgin ve arkeologlar bulunan parçanın bir kaya mezarı olduğunu belirledi.

Likyalılara aitmiş

Daha sonra Sezgin öncülüğünde üç arkeolog ve sekiz işçiyle sürdürülen kazının sonunda milattan önce 4’üncü yüzyıla tarihlenen Likya kaya mezarı ortaya çıkarıldı.

İki katlı, 5 metreye 2 metre boyutlarında, Myra Antik Kenti’ndeki antik tiyatro yanında bulunan kaya mezarlarıyla aynı döneme ait olduğu tespit edilen mezarın antik dönemde soyulduğu tahmin ediliyor.

Çayın getirdiği toprakta kalmış

Denizcilikleriyle bilinen Likyalılara ait mezarın alt tarafının gemici pruvası şeklinde olduğu, üst tarafının da ev tipi inşa edildiği belirtildi.

Mezarın Demre Çayı’nın taşması sonucu gelen toprağın altında kaldığı anlaşıldı. Mezarın sol tarafında bulunan 60 metrelik kayada da mezar olduğu ifade edildi.

Müze yetkilileri mezarın etrafında kazıya devam edileceğini, başka mezarlar olup olmadığının araştırılacağını bildirdi.